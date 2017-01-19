В Германии разрешили использовать марихуану по рецепту врача

Немецкий Бундестаг утвердил закон, согласно которому люди, имеющие на руках рецепт врача, смогут легально покупать марихуану. Как отмечается в документе, речь идет о категории лиц, страдающих онкологическими и неврологическими заболеваниями.

В то же время врачам будет дана инструкция выписывать марихуану в медицинских целях лишь в случае, если никакие другие препараты пациенту подходить не будут.

Приобрести «препарат» можно будет в аптеках, а страховые компании должны будут компенсировать все расходы частных лиц, - сообщает ТАСС.

Для организации легального оборота наркотического средства будет создано государственное агентство по контролю за распространением лечебной марихуаны. Эта инстанция будет выдавать разрешения профильным предприятиям на выращивание конопли и потом закупать продукцию, которая впоследствии будет предоставлена фармакологическим компаниям.

В случае необходимости агентство будет закупать сырье за границей.

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