В Германии прошли акции курдов против политики Эрдогана

Более 10 тысяч человек вышли на демонстрации и митинг и Германии, протестуя против политики президента Турции Эрдогана. Люди выражали несогласие с недавними задержаниями парламентариев от прокурдской оппозиционной Партии демократии народов.

В шествиях принимали участие живущие в ФРГ курды и турки. Самая массовая демонстрация прошла в Кельна, она собрала более шести тысяч участников.

Также акции состоялись в Штутгарте, Бремене, Гамбурге и Карлсруэ. Протестующие требовали от властей введения санкций против Эрдогана, сообщает ТАСС.

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