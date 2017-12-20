В Германии продадут с аукциона машину Гитлера

Автомобиль Адольфа Гитлера будет выставлен на продажу в Германии в начале следующего года.

Речь идет о лимузине Mercedes 770K Grosser Offener Tourenwagen, который в течение двух лет был парадным автомобилем главы Третьего рейха, уточняет портал Worldwide-auctioneers. По окончании Второй мировой войны машина была перевезена в США, где сменила нескольких хозяев, а затем вернулась в Германию.

Лимузин был создан специально с учетом требований Гитлера. Мощность его двигателя составляет 150 лошадиных сил, максимальная скорость – 160 километров в час.

Точная дата продажи автомобиля и стартовая цена пока не называются.