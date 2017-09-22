В Германии предложили выбрать канцлером Владимира Путина
В центре немецкой столицы появились плакаты с изображением президента России Владимира Путина и призывом избрать его на пост канцлера.
Местные СМИ отмечают сходство агитации со стилистикой блока «Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), который возглавляет действующий канцлер Ангела Меркель. Предполагается, что это попытка сыграть на популярности российского лидера и негативном отношении многих немцев к американским санкциям в отношении РФ, передает «Экономика сегодня».
Выборы в парламент Германии намечены на 24 сентября. Основным соперником Меркель и ее сторонников является бывший глава Европарламента Мартин Шульц, который возглавляет социал-демократическую партию Германии.
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