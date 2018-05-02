В Германии предложили отменить визы для россиян

Германии необходимо улучшать отношения с Россией и для их развития отменить визовый режим. Об этом заявил член Социально-демократической партии Германии (СДПГ), председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек.

По его словам, на первых порах следует упростить въезд в Германию российским школьникам и студентам. Тем более, что в прошлом году Берлин и Москва активно продвигали программы обмена для студентов.

Кроме того, Платцек отметил, что канцлера Германии Ангелу Меркель уважают в Москве, поэтому она должна выступит посредником в диалоге между Россией и Западом. В то же время он выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, назвав его сообщения в соцсетях с угрозами в адрес РФ безответственными, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

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