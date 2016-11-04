В Германии предложили лишать гражданства вступивших в ряды террористов
Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил с законодательной инициативой о лишении немецкого гражданства тех лиц, которые покинули страну, чтобы сражаться в рядах террористических группировок.
Конституция Германии запрещает лишать немцев гражданства, однако министр напомнил, что законодательство делает исключение для военнослужащих, которые вступили в армию другого государства без согласия на то бундесвера. По мнению де Мезьера, это правило следует распространить на пожелавших примкнуть к террористам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Министр уточнил, что его инициатива будет распространяться на «небольшое трехзначное число» людей, имеющих двойное гражданство, одно из которых – немецкое.
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