В Германии предложили лишать гражданства вступивших в ряды террористов

Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил с законодательной инициативой о лишении немецкого гражданства тех лиц, которые покинули страну, чтобы сражаться в рядах террористических группировок.

Конституция Германии запрещает лишать немцев гражданства, однако министр напомнил, что законодательство делает исключение для военнослужащих, которые вступили в армию другого государства без согласия на то бундесвера. По мнению де Мезьера, это правило следует распространить на пожелавших примкнуть к террористам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Министр уточнил, что его инициатива будет распространяться на «небольшое трехзначное число» людей, имеющих двойное гражданство, одно из которых – немецкое.