В Германии построят храм трех религий
В Германии может появиться храм, объединяющий в себе церковь, мечеть и синагогу.
В настоящее время идет сбор средств на реализацию проекта. На сегодняшний день собрано 8,6 миллиона евро из 12, необходимых для начала строительства. Всего же на возведение храма «три в одном» может потребоваться порядка 43 миллионов евро.
Храм будет построен на Рыбацком острове в Берлине. Предполагается, что его возведение начнется в следующем году. Называться он будет House of One (Дом единого), сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на немецкие СМИ.
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