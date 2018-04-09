В Германии построят храм трех религий

В Германии может появиться храм, объединяющий в себе церковь, мечеть и синагогу.

В настоящее время идет сбор средств на реализацию проекта. На сегодняшний день собрано 8,6 миллиона евро из 12, необходимых для начала строительства. Всего же на возведение храма «три в одном» может потребоваться порядка 43 миллионов евро.

Храм будет построен на Рыбацком острове в Берлине. Предполагается, что его возведение начнется в следующем году. Называться он будет House of One (Дом единого), сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на немецкие СМИ.