В Германии построили из книг копию древнего храма

Аргентинская художница Марта Манюджин построила в немецком городе Касселе копию древнегреческого храма Парфенона. Для этого ей потребовалось 100 тысяч книг.

«Книжный Парфенон» воссоздан в натуральную величину. При его сооружении художница использовала запрещенные в разных странах издания. Она пояснила, что ее творение символизирует борьбу с возрастающими ограничениями свободы слова в мире, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Inhabitat.

В создании копии храма Манюджин помогали студенты местного университета. При их участии был составлен список из двух сотен запрещенных книг и организован сбор.

В Касселе в 1933 году нацисты устроили показательную акцию, в ходе которой сожгли свыше двух тысяч книг.

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