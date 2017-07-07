В Германии построили из книг копию древнего храма
Аргентинская художница Марта Манюджин построила в немецком городе Касселе копию древнегреческого храма Парфенона. Для этого ей потребовалось 100 тысяч книг.
«Книжный Парфенон» воссоздан в натуральную величину. При его сооружении художница использовала запрещенные в разных странах издания. Она пояснила, что ее творение символизирует борьбу с возрастающими ограничениями свободы слова в мире, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Inhabitat.
В создании копии храма Манюджин помогали студенты местного университета. При их участии был составлен список из двух сотен запрещенных книг и организован сбор.
В Касселе в 1933 году нацисты устроили показательную акцию, в ходе которой сожгли свыше двух тысяч книг.
Следующая новость Подсудимые по делу об авиакатастрофе во Внуково амнистированы
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии