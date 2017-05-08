В Германии похищена тиара стоимостью свыше 1 миллиона евро

Из музея Баденской земли (Badisches Landesmuseum) в немецком городе Карлсруэ украдена золотая тиара, украшенная 367 бриллиантами. Стоимость украшения составляет 1,2 миллиона евро.

Тиара похищена из Тронного зала музея. Пропажа была обнаружена 29 апреля, однако, когда именно было украдено украшение, неизвестно. Дело в том, что отсутствие тиары сотрудники музея заметили не сразу – замок витрины был не взломан, сигнализация не срабатывала.

В настоящее время местная полиция занята поиском возможных свидетелей преступления и самой тиары, передает АР. Украшение принадлежало герцогине Бадена Хильде Люксембургской.