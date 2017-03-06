В Германии отменено мероприятие с участием главы МИД Турции
В немецком Гамбурге отменено мероприятие с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
По данным местных СМИ, мероприятие отменено по распоряжению властей административного округа Гамбург-Митте.
По словам главы окружного ведомства Фалько Дросмана, решение принято в связи с невозможностью обеспечить меры пожарной безопасности.
Чавушоглу намеревался в ходе встречи, запланированной на 18:00 по местному времени, агитировать за внесение поправок в конституцию Турции. Политики практически всех партий ФРГ подвергли критике планы выступления главы турецкого МИД.
Ранее в Германии были запрещены два выступления турецких политиков, которые должны были агитировать за внесение поправок в конституцию, сообщает ТАСС.
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