В Германии отменено мероприятие с участием главы МИД Турции

В немецком Гамбурге отменено мероприятие с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По данным местных СМИ, мероприятие отменено по распоряжению властей административного округа Гамбург-Митте.

По словам главы окружного ведомства Фалько Дросмана, решение принято в связи с невозможностью обеспечить меры пожарной безопасности.

Чавушоглу намеревался в ходе встречи, запланированной на 18:00 по местному времени, агитировать за внесение поправок в конституцию Турции. Политики практически всех партий ФРГ подвергли критике планы выступления главы турецкого МИД.

Ранее в Германии были запрещены два выступления турецких политиков, которые должны были агитировать за внесение поправок в конституцию, сообщает ТАСС.