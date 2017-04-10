В Германии осудили 16-летнего сирийца за подготовку теракта

Суд Кельна вынес приговор 16-летнему сирийцу, обвиненному в подготовке «серьезного акта насилия, угрожающего безопасности государства».

Следствием было установлено, что молодой человек был связан с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в России) и получал от нее инструкции по созданию взрывного устройства. Полиция выяснила данный факт, проверив телефон сирийца.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил к двум годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

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