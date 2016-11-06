В Германии опасаются победы Трампа на выборах в США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава германского МИД Франк-Вальтер Штайнмайер надеются на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Так утверждает местная пресса.

Влиятельная газета Die Welt опубликовала сегодня статью под заголовком "Страх правительства перед Дональдом Трампом", в которой констатирует, что и в администрации канцлера и во внешнеполитическом ведомстве "с растерянностью следят за предвыборной кампанией в США", отмечая, что такой грязной гонки не вспомнит даже никто из опытных и послуживших дипломатов.

Газета пишет, что Меркель сейчас полностью игнорирует Трампа, не отвечая публично на нападки в свой адрес. Рассчитывая на победу Клинтон, в германском МИД считают, что новая администрация "не будет простым партнером" для Берлина, сообщает ТАСС.