МИД Германии обеспокоен решением Киева закрыть сообщение с Донбассом
Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о приостановке транспортного сообщения с республиками Донбасса вызывает серьезную обеспокоенность в МИД Германии. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Мартин Шефер.
По его словам, действия киевских властей усиливают тенденцию к полному отделению региона, - сообщает RT.
Ранее сообщалось, что решение о прекращении грузового транспортного сообщения с ДНР и ЛНР было принято по инициативе президента Украины Петра Порошенко. В то же время сам Порошенко, выступая на заседании СНБО, осудил действия организаторов блокады Донбасса, заявив, что они наносят ущерб экономике государства.
В ДНР и ЛНР решение Совета национальной безопасности и обороны Украины назвали прямым нарушением Минских соглашений и легализацией блокады Донбасса на самом высоком государственном уровне.
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