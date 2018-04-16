В Германии нашли клад правителя викингов
На территории Германии обнаружены сотни серебряных монет и украшений, предположительно принадлежавших датскому правителю Харальду Синезубому.
Первая находка попалась на глаза археологу-любителю на острове Рюген и Померании. Позднее остров прочесали профессионалы, которые и нашли порядка 600 монет, кольца, броши, амулеты и тому подобное.
По мнению специалистов, клад был зарыт в 980-х годах, когда Харальд бежал в Померанию из-за бунта, возглавляемого его собственным сыном. Причиной для восстания послужило крещение Дании, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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