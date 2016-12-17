В Германии могут начать штрафовать Facebook за ложные новости

В Германии могут начать штрафовать Facebook и другие социальные сети на сумму до 500 тысяч евро за фейковые новости.

С такой инициативой выступил глава фракции Социал-демократической партии Томас Опперманн.

По его мнению, меры, которые принимает Facebook для борьбы с ложными новостями, недостаточны.

Отмечается, что Facebook начал привлекать пользователей и сторонние организации для выявления недостоверных новостей и их последующего удаления.

Опперманн предлагает обязать Facebook организовать на территории Германии правовой орган, в который смогут обратиться пользователи, ставшие жертвами ложных новостей. В случае если социальная сеть не примет действий по своевременному удалению недостоверной информации, последует штраф в 500 тысяч евро. Об этом германская пишет газета Spiegel.