В Германии жертвами ДТП стали 18 человек

В Германии столкнулись грузовой автомобиль и автобус, что привело к гибели 18 из 46 пассажиров.

Инцидент произошел в Верхней Франконии, в административном округе Баварии. После ДТП возник пожар – загорелся автобус. Упомянутые 18 человек считались пропавшими без вести, пока полиция не подтвердила их гибель, сообщает РИА «Новости».

Похожий случаей произошел в минувшие выходные в Татарстане. Там жертвами аварии стали 14 человек и еще 15 пострадали.