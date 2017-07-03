В Германии жертвами ДТП стали 18 человек
В Германии столкнулись грузовой автомобиль и автобус, что привело к гибели 18 из 46 пассажиров.
Инцидент произошел в Верхней Франконии, в административном округе Баварии. После ДТП возник пожар – загорелся автобус. Упомянутые 18 человек считались пропавшими без вести, пока полиция не подтвердила их гибель, сообщает РИА «Новости».
Похожий случаей произошел в минувшие выходные в Татарстане. Там жертвами аварии стали 14 человек и еще 15 пострадали.
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