В Германии испытан высокочастотный плазменный двигатель

Научные сотрудники Берлинского технического университета испытали двигатель, способный работать в условиях нормального атмосферного давления.

Данные двигатели, по словам исследователей, относятся к типу магнитоплазмодинамических двигателей и могут широко использоваться на самых разных летательных аппаратах.

Разработчики говорят, что их прототип работает гораздо эффективнее представленных ранее двигателей схожей конструкции. В зависимости от подаваемого напряжения двигатель может производить тягу от 50 до 150 килоньютонов, - сообщает «N + 1».

Ученые (ракетчики и двигателисты) думают, что магнитоплазмодинамические двигатели позволят совершить большой скачок в гражданской и военной авиации, а летательные аппараты с такой силовой установкой смогут подниматься на высоту до 50 километров. Однако основной проблемой создания и производства таких двигателей является отсутствие компактных и стабильных термоядерных реакторов, появления которых в этом столетии не ожидается.

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