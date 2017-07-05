В Германии в детском саду нашли бомбу среди игрушек

В немецком городе Дармштадт пришлось в срочном порядке эвакуировать воспитанников и работников детского сада из-за бомбы среди игрушек.

Прибывшие на место происшествия саперы установили, что снаряд относится к эпохе Второй мировой войны. Опасную находку они успешно удалили из здания детского сада. В результате инцидента никто не пострадал.

Бомба была случайно обнаружена воспитателем – внимание взрослого привлек странный металлический предмет, стоявший на полке с игрушками. Позднее выяснилось, что нашел ее один из детей во время прогулки в лесу, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.