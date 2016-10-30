В Германии четыре человека пострадали от резни в переходе
Неизвестный с ножом напал на прохожих в подземном переходе во Франкфурте-на-Майне. От его действий пострадали четыре человека.
Инцидент произошел возле центральной площади Хауптвахе. Пострадавшие с ранениями доставлены в больницы, сообщает издание "Известия".
На место происшествия прибыла полиция, которая оцепила переход. Ведется установка личности преступника. Полиция не исключает, что нападение могло быть совершено группой лиц. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизней нет.
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