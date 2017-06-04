В Германии афганский мигрант зарезал пятилетнего ребенка из России

Выходец из Афганистана убил русского мальчика пяти лет в лагере для беженцев, расположенном в Баварии.

Как сообщает РИА Новости, информация о конфликте в приюте для мигрантов поступила в полицию около 16.50 (17.50 по московскому времени). Приехавшие на место сотрудники полиции нашли 41-летнего гражданина Афганистана, который удерживал в заложниках ребенка. Он угрожал мальчику ножом.

В полиции добавили: «Мужчина нанес ребенку тяжелейшие ранения ножом, от которых мальчик умер на месте». Силовики были вынуждены открыть огонь, в результате чего мужчина умер.

Также известно, что глубокие ножевые ранения получила мать ребенка - 47-летняя женщина.