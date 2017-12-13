Герман Стерлигов продает розги в своих магазинах
Российский предприниматель Герман Стерлигов начал продавать в своих магазинах розги, анонсировав это как «хорошую новость для родителей».
«В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребенка. Срезаны в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги», - написал бизнесмен на своей странице в одной из социальных сетей.
Магазины деревенских продуктов Стерлигова «Хлеб и соль» получили скандальную известность после размещения на входе табличек, запрещающих вход лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, хлеб и другие деревенские продукты продаются в магазинах Стерлигова по ценам намного выше среднего, сообщает «Интерфакс».
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