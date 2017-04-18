Герман Греф считает бумажные трудовые книжки архаизмом

Глава Сбербанка Герман Греф намекнул о необходимости избавления в будущем от бумажных версий трудовых книжек.

По его мнению, трудовые книжки, которые нужно заполнять от руки в бумажном виде, неудобны ни работодателям, ни работникам, ни Пенсионному фонду.

Глава Сбербанка добавил, что мы сегодня живем в условиях хаотического законодательства, написанного в 20-х годах прошлого века, а также добавил, что на заполнение трудовых книжек тратится масса времени. А если человек потерял трудовую, то ему нужно ее восстанавливать, откуда вытекает продолжительная беготня по инстанциям и организациям, часть из которых могла вообще перестать существовать, отмечает ТАСС.