Герман Греф считает бумажные трудовые книжки архаизмом
Глава Сбербанка Герман Греф намекнул о необходимости избавления в будущем от бумажных версий трудовых книжек.
По его мнению, трудовые книжки, которые нужно заполнять от руки в бумажном виде, неудобны ни работодателям, ни работникам, ни Пенсионному фонду.
Глава Сбербанка добавил, что мы сегодня живем в условиях хаотического законодательства, написанного в 20-х годах прошлого века, а также добавил, что на заполнение трудовых книжек тратится масса времени. А если человек потерял трудовую, то ему нужно ее восстанавливать, откуда вытекает продолжительная беготня по инстанциям и организациям, часть из которых могла вообще перестать существовать, отмечает ТАСС.
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