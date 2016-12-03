Герман Греф провел эксперимент в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф провел эксперимент накануне Международного дня инвалидов, попытавшись получить кредит в одном из отделений банка в костюме, симулирующем инвалидность.

По словам Грефа, в костюме он практически ничего не видел и не слышал, что создало трудности в общении с сотрудником банка, передает РИА «Новости».

«Я сегодня был в очках, симулирующих глаукому. Крупные цифры я видел, но я совершенно не видел монитор — видел только светлое пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения», - сказа Греф. Он добавил, что предложил представителю банка лично убедиться в неудобствах, которые могут испытывать инвалиды, и скорректировать работу с этой категорией граждан.

Костюмы Gert, симулирующие инвалидность и различные заболевания, изобретены в Великобритании для подготовки врачей. Сбербанк закупил их для разработчиков продуктов банка и сотрудников, работающих с инвалидами.