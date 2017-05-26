Герман Греф призвал к скорейшей легализации криптовалют

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российским властям необходимо поторопиться с легализацией криптовалют.

«Я думаю, что это нужно как можно скорее разрешать, думать, экспериментировать. Это не то, что можно и нужно запрещать». – цитирует Грефа РИА «Новости».

Он добавил, что политика запретов в сфере новых технологий может привести к заметному проигрышу конкурентам.

Ранее заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор занимается подготовкой нормативных документов, касающихся налогообложения криптовалют.