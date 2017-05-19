Герман Греф: Ориентируемся на негативный сценарий

Глава Сбербанка заявил, что в ближайшие три года рассчитывать на снятие санкций европейскими странами не приходится.

Герман Греф добавил, что банковский бизнес ориентируется на «более негативный сценарий» в будущем, но при этом все же смог адаптироваться. По его словам, вряд ли Европа начнет усиливать давление, но если такое произойдет – вред для трансформации банковской системы России эти методы уже не нанесут.

Он заявил, что, так как санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой, а судя по развитию событий, такого в ближайшее время не предвидится.

С 2014 года секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур, отмечает ТАСС.