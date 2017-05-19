Герман Греф: Ориентируемся на негативный сценарий
Глава Сбербанка заявил, что в ближайшие три года рассчитывать на снятие санкций европейскими странами не приходится.
Герман Греф добавил, что банковский бизнес ориентируется на «более негативный сценарий» в будущем, но при этом все же смог адаптироваться. По его словам, вряд ли Европа начнет усиливать давление, но если такое произойдет – вред для трансформации банковской системы России эти методы уже не нанесут.
Он заявил, что, так как санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой, а судя по развитию событий, такого в ближайшее время не предвидится.
С 2014 года секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур, отмечает ТАСС.
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