Герман Греф опасается за будущее мировых банкиров

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с лекцией «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента», где заявил о своих опасениях относительно будущего банкиров и их замещении искусственным интеллектом.

По мнению Германа Грефа, искусственный интеллект в будущем может вытеснить банкиров, так как уже умеет осуществлять те же операции, что и живой сотрудник, но намного быстрее и без ошибок.

Он добавил, что новые клиенты начнут отдавать предпочтение цифровым собеседникам.

Новые технологии, по мнению Германа Грефа, начнут активно внедряться в банковскую систему уже через десять лет, отмечает «Aiconference».

Особое внимание глава Сбербанка уделил появлению на рынке криптовалют, отметив, что Россия начала движение в сторону внедрения блокчейн-технологий и легализации цифровых денег.