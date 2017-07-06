Герман Греф опасается за будущее мировых банкиров
Глава Сбербанка Герман Греф выступил с лекцией «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента», где заявил о своих опасениях относительно будущего банкиров и их замещении искусственным интеллектом.
По мнению Германа Грефа, искусственный интеллект в будущем может вытеснить банкиров, так как уже умеет осуществлять те же операции, что и живой сотрудник, но намного быстрее и без ошибок.
Он добавил, что новые клиенты начнут отдавать предпочтение цифровым собеседникам.
Новые технологии, по мнению Германа Грефа, начнут активно внедряться в банковскую систему уже через десять лет, отмечает «Aiconference».
Особое внимание глава Сбербанка уделил появлению на рынке криптовалют, отметив, что Россия начала движение в сторону внедрения блокчейн-технологий и легализации цифровых денег.
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