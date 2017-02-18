Герман Греф объявил о выходе России из кризиса
Глава «Сбербанка» Герман Греф объявил о выходе экономики из рецессии и пообещал, что кризис в ближайшее время не повторится.
Об этом он заявил журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности. ТАСС цитирует Грефа: «Когда-то кризис, конечно, повторится. Но, если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем повторения кризиса».
Президент «Сбербанка» назвал «реальным» рост российской экономии на 1-2% в 2017 году. При этом он добавил: «Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько именно - пока трудно прогнозировать».
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