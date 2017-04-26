Герман Греф купил для себя облигации федерального займа

Глава Сбербанка Герман Греф подал заявку в отделении центрального офиса на покупку первого выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ).

Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых, и превосходит другие ставки по депозитам в коммерческих банках.

Государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ являются долгом российского правительства.

Облигации продаются в любом отделении Сбербанка по всей стране, сообщает ТАСС.

По состоянию на 15:00 (мск) около 600 клиентов подали заявки на приобретение облигаций федерального займа (ОФЗ) объемом 487 млн рублей по номиналу.

Облигации федерального займа (ОФЗ) — рублевые облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации. Данные облигации являются купонными, то есть по ним предусмотрены процентные выплаты по купонам. По некоторым выпускам ОФЗ в определенные даты предусматривается частичное погашение номинала (амортизация долга).

Данные облигации попадают в категорию государственных облигаций. По срокам обращения ОФЗ могут быть краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными. Место торговли — Московская биржа. Вид дохода — фиксированная или переменная купонная ставка.

27 февраля сообщалось, что объем первого выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) составит 20 млрд рублей, в рамках одного выпуска инвесторы смогут покупать бумаги на сумму от 30 тысяч рублей до 25 млн рублей. Доходность по бумагам должна составить 8,5% годовых.