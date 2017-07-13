Герман Греф: Большие банки съест стая мелких рыбешек

Глава Сбербанка Герман Греф выступил на Международном финансовом конгрессе, где заявил о новой «подрывной» технологии в денежном секторе России – биткоине.

Он сказал, что Россия не осознает свое место в мировом денежном потоке этой валюты, и признал, что если правильно не воспользоваться ситуацией, то можно оказаться в опасном положении в будущем.

Герман Греф добавил, что ситуация в финансовом мире меняется слишком быстро, и это - это гигантская проблема для крупных корпораций.

Он добавил, что большие банки в будущем съест не какая-то большая акула, как это бывает, и бывало раньше, а большая стая мелких рыбешек.

По словам Грефа, на данный момент объем инвестиций в финансово-технологическом секторе и число клиентов, пользующихся интернет-банкингом, настолько велики, что традиционный банкинг уже ушел в историю, сообщает «Banki.ru».