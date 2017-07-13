Герман Греф: Большие банки съест стая мелких рыбешек
Глава Сбербанка Герман Греф выступил на Международном финансовом конгрессе, где заявил о новой «подрывной» технологии в денежном секторе России – биткоине.
Он сказал, что Россия не осознает свое место в мировом денежном потоке этой валюты, и признал, что если правильно не воспользоваться ситуацией, то можно оказаться в опасном положении в будущем.
Герман Греф добавил, что ситуация в финансовом мире меняется слишком быстро, и это - это гигантская проблема для крупных корпораций.
Он добавил, что большие банки в будущем съест не какая-то большая акула, как это бывает, и бывало раньше, а большая стая мелких рыбешек.
По словам Грефа, на данный момент объем инвестиций в финансово-технологическом секторе и число клиентов, пользующихся интернет-банкингом, настолько велики, что традиционный банкинг уже ушел в историю, сообщает «Banki.ru».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии