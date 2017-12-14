Герман Греф больше не верит в мировые банки
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что будущие денежных технологий определит банкинг, а не технология создание новых банков.
По его словам, он больше не верит в банковскую систему как технологию будущего, заверяя, что именно банкинг будет определять новые форматы денежных операций в мире.
По его мнению, те, кто понимают лучше всех нужды клиентов, те быстро научатся предоставлять банковские услуги и будут определять дальнейшее течение сферы, передает ТАСС.
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