Герман Греф больше не верит в мировые банки

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что будущие денежных технологий определит банкинг, а не технология создание новых банков.

По его словам, он больше не верит в банковскую систему как технологию будущего, заверяя, что именно банкинг будет определять новые форматы денежных операций в мире.

По его мнению, те, кто понимают лучше всех нужды клиентов, те быстро научатся предоставлять банковские услуги и будут определять дальнейшее течение сферы, передает ТАСС.

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Места: Россия
Организации: Сбербанк
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