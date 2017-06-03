Гергиев показал президенту новый концертный зал в Репино

Дирижер Валерий Гергиев показал российскому президенту Владимиру Путину новый концертный зал, расположенный в поселке Репино Ленинградской области.

Как пишет Газета.ru, осмотрев зрительный зал, президент прослушал несколько композиций в исполнении оркестра под руководством прославленного дирижера. За дирижерский пульт встал концертмейстер и дирижер Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.

В ходе выступления оркестра глава государства и дирижер обменивались репликами. После концерта Гергиев продемонстрировал Путину несколько старинных музыкальных инструментов.

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