Гергиев показал президенту новый концертный зал в Репино

Дирижер Валерий Гергиев показал российскому президенту Владимиру Путину новый концертный зал, расположенный в поселке Репино Ленинградской области.

Как пишет Газета.ru, осмотрев зрительный зал, президент прослушал несколько композиций в исполнении оркестра под руководством прославленного дирижера. За дирижерский пульт встал концертмейстер и дирижер Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.

В ходе выступления оркестра глава государства и дирижер обменивались репликами. После концерта Гергиев продемонстрировал Путину несколько старинных музыкальных инструментов.