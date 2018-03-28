На гербе района в Эстонии появится лист конопли
Волость Канепи Пылваского уезда в Эстонии приняла решение разместить лист конопли на своем гербе.
В настоящее время запрос на изменение герба волости направлен на рассмотрение в Государственную канцелярию.
Дело в том, что уезд Канепи издревле славился своими коноплеводческими хозяйствами.
Кроме того, Kanepi переводится с эстонского как «конопляный», а лист конопли уже давно стал неформальным символом региона, сообщает «РИА Новости».
«Государственная канцелярия не может отклонить идею герба с изображением конопли как такового. Решение о том, какой символ местное самоуправление будет использовать в качестве визуального имени, принимает волостное или городское собрание», — сказал советник Госканцелярии по символике Герт Уйбоаэд.
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