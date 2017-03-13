Геращенко предложил пустить Самойлову на Украину и наказать за Крым

Украинский парламентарий Андрей Геращенко предложил разрешить Юлии Самойловой, которая будет представлять Россию на «Евровидении», въезд в страну, но при этом привлечь к ответственности за посещение Крыма.

На своей странице в Facebook он написал, что РФ использует артистку для ведения «гибридной войны против Украины». По его мнению, запрет Самойловой на въезд в страну будет непременно использован российской пропагандой. Поэтому Геращенко считает предпочтительным впустить певицу на Украину, но наказать за нарушение госграницы в соответствии с местным законодательством.

«Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки в Украину, но и публично покажем, на ее примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины», - написал он.

Геращенко также выразил надежду на то, что западные партнеры Киева с пониманием отнесутся к такому решению.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил готовность отправиться с казаками на Украину, чтобы защищать Самойлову от любых провокаций.