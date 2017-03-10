Георгиевская лента стала причиной драки в Минобороны Украины

Георгиевская ленточка стала причиной драки, произошедшей на заседании общественного совета при Министерстве обороны Украины.

Участник вооруженного конфликта в Донбассе Дмитрий Резниченко ударил генерал-полковника запаса Виктора Палия головой в нос за то, что он вступился за георгиевские ленточки, спросив, кто дал право называть их колорадскими.

После инцидента Резниченко вывели из помещения, однако стычка продолжилась в кулуарах, где участник конфликта в Донбассе уже сам получил кулаком по лицу.

Как уточняется в материале, на заседании обсуждали возможность проведения в Киеве акции «Бессмертный полк».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и зарубежных странах. В ходе мероприятия участники шествия выходят на улицы с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщает «РИА Новости».

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