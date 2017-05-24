Геофизики обнаружили новые литосферные плиты Земли

Геофизики из Китая и США нашли новый слой тектонических плит в недрах Земли. Они расположены на глубине в 400-700 километров в районе Тихого океана. Обнаружить раньше неизвестный слой литосферных плит удалось с помощью звуковых волн.

Международная группа специалистов-геофизиков на данный момент ведет активное исследование недавно обнаруженных тектонических образований. По оценкам ученых, возраст этих образований примерно 50-60 миллионов лет. Они охватывают часть северо-востока Китая, Японию и обе Кореи а также территорию Тихого океана между островами Фиджи и Австралией, - сообщает «Lenta.ru».

Данное открытие изменит многие взгляды на современную геофизику, считают ученые. Эти плиты вначале залегали на обычной глубине, но затем в результате субфункции они погрузились под другие плиты. Именно эти недавно открытые литосферные плиты, по мнению ученых, ответственны за 90 процентов всех землетрясений в районе Тихого океана.