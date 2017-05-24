Геофизики обнаружили новые литосферные плиты Земли

Геофизики из Китая и США нашли новый слой тектонических плит в недрах Земли. Они расположены на глубине в 400-700 километров в районе Тихого океана. Обнаружить раньше неизвестный слой литосферных плит удалось с помощью звуковых волн.

Международная группа специалистов-геофизиков на данный момент ведет активное исследование недавно обнаруженных тектонических образований. По оценкам ученых, возраст этих образований примерно 50-60 миллионов лет. Они охватывают часть северо-востока Китая, Японию и обе Кореи а также территорию Тихого океана между островами Фиджи и Австралией, - сообщает «Lenta.ru».

Данное открытие изменит многие взгляды на современную геофизику, считают ученые. Эти плиты вначале залегали на обычной глубине, но затем в результате субфункции они погрузились под другие плиты. Именно эти недавно открытые литосферные плиты, по мнению ученых, ответственны за 90 процентов всех землетрясений в районе Тихого океана.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Жители Великобритании собрали более миллиона фунтов для пострадавших при теракте

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО