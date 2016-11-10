Гены неандертальцев скоро исчезнут из ДНК современного человека
В скором времени гены неандертальцев навсегда исчезнут из ДНК современного человека. К такому выводу пришел ученый из Калифорнии Грэм Куп.
По его словам, процесс происходит очень медленно, но верно. Согласно исследованию калифорнийского ученого, естественный отбор является главной причиной изменения генетического кода человека. Эволюция продолжается, из-за чего гены предков человека вытесняются из организма современных людей.
В ДНК человека содержится от 2 до 4 процентов генов неандертальцев, благодаря которым организм может самостоятельно справляться с некоторыми инфекциями и умеет приспосабливаться к холодам, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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