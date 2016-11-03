Генштаб РФ заявил об ударах коалиции США по жилым кварталам под Мосулом
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил об авиаударах американской коалиции, разрушивших жилой сектор в пригороде Мосула перед вхождением иракской армии.
По его словам, перед тем как иракские войска вошли в населенный пункт Гогиели, являющийся пригородом Мосула, американская коалиция нанесла авиаудары, повлекшие за собой значительные разрушения жилого сектора.
Рудской уточнил, что 31 октября бомбардировкам подверглись кварталы населенных пунктов Базвая и Гогиели. Об этом сообщает «Интерфакс».
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