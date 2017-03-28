Генштаб РФ заподозрил коалицию США в умышленном уничтожении инфраструктуры САР
Россия обеспокоена тем, что возглавляемая США коалиция наносит авиаудары по критическим объектам инфраструктуры Сирии, то тормозит восстановление ближневосточного государства.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской привел в пример недавний удар по дамбе на реке Евфрат в районе Ракки. Он отметил, что действия коалиции могли привести к затоплению большой территории, гибели мирных жителей и экологической катастрофе.
Кроме того, Рудской упомянул о разрушенных мостах Ракке, в результате чего полностью прекратилось сообщение между северной и южной частями города.
По словам генерала, у российской стороны складывается впечатление, что поставила перед собой цель уничтожить подобные объекты в Сирии и тем самым затруднить послевоенное восстановление страны, передает «ТВ Центр».
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