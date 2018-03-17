Генштаб увидел признаки подготовки США к ударам по Сирии

Россия заявила, что США и их союзники готовятся запустить крылатые ракеты по правительственным силам в Сирии.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в Средиземном и Красном морях западная коалиция подготовила ударные группировки.

По информации Рудского, на юге Сирии боевики вместе с американскими инструкторами готовят инсценировку применения Дамаском отравляющих веществ.

Также члены террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) намерены провести постановочную атаку с использованием фтора в пригороде Идлиба, передают «Известия».

Ранее в МИД Сирии заявили о планах боевиков инсценировать химическую атаку в Восточной Гуте, чтобы затем обвинить в этом сирийское правительство.