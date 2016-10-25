Генштаб РФ уличил западные СМИ в фабрикации фальшивок об ударах ВКС в Сирии

Западные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о действиях российских Воздушно-космических войск в Сирии. Обличительные материалы о нанесении ударов по гражданским объектам попросту сфабрикованы. Такое заявление сделал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

- В очередной раз хочу вернуться к вопросу о якобы неизбирательном нанесении авиационных ударов ВКС России в Сирии. Примером тому является информация, озвученная новостным телеканалом «Евроньюс» 2 октября 2016 года с обвинениями в наш адрес об авиационном ударе по госпиталю Сахур в восточной части Алеппо, - цитирует Рудского «Интерфакс».

По словам представителя Генштаба РФ, эти сведения не имеют ничего общего с действительностью.

- На космическом снимке, полученном 24 сентября, то есть до озвученной даты удара, вы видите госпиталь Сахур. На другом снимке, сделанном 11 октября, то есть уже после якобы нанесенного удара, никаких различий в состоянии объекта не наблюдается, - подчеркнул Рудской.