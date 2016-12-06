Генштаб Украины подсчитал последствия возможной 10-дневной войны с Россией

В интервью «Голосу Украины» начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в случае полномасштабной войны с Россией общие потери украинской армии в первые десять дней составят от 10 до 12 тысяч человек.

- По нашим расчетам и прогнозам, за 10 суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10-12 тысяч человек, — цитирует Муженко Forbes.

По словам военачальника, это страшная цифра, поскольку за годы проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе погибло вчетверо меньше военнослужащих.

По данным Муженко, всего в Донбассе с лета 2014 года погибло 3064 представителя силовых структур Украины. Из них 2636 – военнослужащие ВСУ, 2148 из которых погибли в боях. Ранения же в этот период получили 10753 человека, из них 8897 – военнослужащие.

На вопрос, сумеют ли ВСУ защитить Украину в случае российской агрессии, Муженко уклонился от прямого ответа, заявив, что у Киева сегодня есть возможность «минимально адекватно реагировать на все эти ситуации» и что необходимо будет увеличить количественный состав войск.

- Речь идет о формировании новых военных частей и развертывания группировок войск на потенциально опасных направлениях, — пояснил военачальник.

По утверждению Муженко, война в Донбассе закончится только с победой Вооруженных сил Украины. Но для этого необходимо перекрыть границы с Россией, чтобы оттуда ополченцы не получали оружие и подкрепление.

Вместе с тем Муженко предостерег от агрессии в отношении ополчения, поскольку «наше наступление может спровоцировать ответные действия» и «стать катализатором агрессии».

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