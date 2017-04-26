Генштаб РФ удручен отсутствием диалога между Россией и НАТО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил на VI Московской конференции по международной безопасности об отсутствии диалога между НАТО и российскими военными.

Он подчеркнул, что все это способствует дальнейшему ухудшению отношений России и альянса, сообщает РИА Новости.

«Условия для того, чтобы переломить влияние перечисленных деструктивных факторов в настоящее время отсутствуют», - сказал он.

Валерий Герасимов посетовал, что площадка, на которой можно было бы встретиться и хотя бы прояснить свои позиции, намерения и опасения, есть — это Совет Россия-НАТО. Но на ней нет диалога между военными.

По его словам, сегодня практически все контакты по линии военных экспертов свернуты.