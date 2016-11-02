Генштаб РФ сообщил об отбитой попытке боевиков прорваться из окружения в Алеппо

При попытке прорваться из окружения в сирийском Алеппо боевики вынуждены были отступить, понеся при этом огромные потери. Об этом сообщил начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов.

- Террористы понесли большие потери в живой силе, вооружении и боевой технике. Возможности вырваться из города у них нет, — цитирует Герасимова РИА «Новости».

Военачальник также обратился к лидерам оппозиционных сирийских группировок, продолжающих оставаться в Алеппо, покинуть город и тем самым отмежеваться от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

- С учетом неспособности наших американских коллег отделить оппозицию от террористов обращаемся напрямую ко всем лидерам вооруженных формирований прекратить боевые действия и выйти из Алеппо со своим оружием, — подчеркнул Герасимов, напомнив, что для боевиков созданы два гуманитарных коридора.

По словам начальника Генштаба РФ, очередная гуманитарная пауза будет действовать в Алеппо 4 ноября с 9 до 19 часов.

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