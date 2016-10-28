Генштаб РФ просит Путина разрешить возобновить удары по сирийскому Алеппо

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ обратился к президенту страны, верховному главнокомандующему Владимиру Путину с просьбой разрешить возобновить нанесение ударов в сирийском Алеппо. Об этом журналистам сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

- В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики возобновили активные боевые действия против правительственных войск, мы обратились к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации с просьбой возобновления авиационных ударов по незаконным вооруженным формированиям в восточном Алеппо, - цитирует Рудского ТАСС.

Ранее зарубежные информационные агентства распространили сообщения о том, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация) совместно с отрядами «умеренной оппозиции» объявили о начале контрнаступления в восточной части Алеппо.