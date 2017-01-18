Генштаб РФ предупредил о планах ДАИШ взорвать исторические памятники Пальмиры

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил журналистам, что из-за попустительства коалиции во главе с США в районе иракского Мосула боевики ДАИШ (запрещенная в РФ организация) фактически беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку и живую силу в направлении сирийской Пальмиры.

- Действия коалиционной группировки, возглавляемой США, под иракским городом Мосул во многом свелись к выдавливанию в восточную часть Сирии значительных сил боевиков, которые почти беспрепятственно перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-Эз-Зора, а также приграничного с Турцией города Эль Баб, - цитирует Рудского ТАСС.

По словам генерал-лейтенанта, боевики увеличивают количество взрывчатки в районе Пальмиры с целью уничтожения исторических культурных памятников в этом городе.

- Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами мирового исторического наследия в городе, - подчеркнул Рудской.