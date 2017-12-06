Генштаб РФ объявил о полном разгроме террористов в Сирии

Территория Сирии освобождена от боевиков, все бандформирования разгромлены. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Он пояснил, что накануне сирийские войска при поддержке курдских отрядов самообороны разбили последние отряды боевиков ДАИШ (группировка запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор, освободив несколько населенных пунктов, сообщает РИА «Новости».

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в свою очередь, отметил, что на территории Сирии могут оставаться недобитые боевики. Он предположил, что они будут объединяться для ведения партизанской войны. В связи с этим он подчеркнул необходимость усиления контроля за направлениями вероятной миграции исламистов.

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