Генштаб РФ обвинил авиацию США в ударе по зданию школы в иракском Мосуле

Авиация международной коалиции во главе с США продолжает наносить удары по гражданским объектам в районе иракского города Мосул. Такое заявление сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

- Есть новые случаи ударов авиации коалиции по гражданским объектам. В 3:35 24 октября самолет тактической авиации ВВС США нанес ракетно-бомбовый удар по зданию школы в населенном пункте Телль-Кайф в 14 километрах к северу от Мосула. В результате удара имеются убитые и раненые, - цитирует Рудского «Интерфакс».

По словам генерала, коалиция значительно увеличила интенсивность ударов в этом регионе, в том числе с применением тактических бомбардировщиков Б-52, что автоматически повышает риск жертв среди мирного населения.

Как подчеркнули в Генштабе РФ, российская сторона надеется на объективное расследование военных преступлений, совершенных в районе Мосула.

- Мы продолжаем внимательно наблюдать за обстановкой в районе Мосула. В этой связи хотим дать пояснения об ударах, совершенных в период с 21 по 23 октября по школе на юге этого города и жилым кварталам населенных пунктов Хазна, Каракош, Каракхараб и Эш-Шура иракской провинции Найнала, жертвами которых стали более 60 мирных жителей, а ранения получили свыше 200 человек, - подчеркнул Рудской.

Генерал предоставил фотографии этого и других авиаударов, нанесенных самолетами коалиции в районе Мосула и в других районах Ирака.

- Мы передаем все материалы с результатами их расшифровки представителям средств массовой информации. Надеемся, что США выполнят свое обещание и проведут объективное расследование этих военных преступлений, - заявил Рудской.

Ранее США обвинили Россию в нанесении авиаудара по школе в сирийской провинции Идлиб. В свою очередь российские МИД и Минобороны эти обвинения отвергли, назвав снимки школы сфабрикованными.

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Места: Россия, США
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