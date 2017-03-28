Генштаб РФ назвал систему ПРО США угрозой для низкоорбитальных спутников

Выступая на совместном российско-китайском брифинге по противоракетной обороне на Конференции по разоружению, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал Виктор Познихир заявил, что систем ПРО США представляет угрозу для низкоорбитальных спутников и имеет возможность перехватывать российские межконтинентальные баллистические ракеты.

По словам Познихира, система американской противоракетной обороны включает около 30 противоракет GBI, 130 противоракет Standard 3, 150 противоракет комплексов THAAD, развернутых на территории США, а также в составе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региональных сегментов и на кораблях союзников США.

- Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО, - цитирует Познихира ТАСС.

По заключениям российских специалистов, противоракеты Standard 3 модификации 2А, развертывание которых предполагается с 2018 года, будут способны перехватывать стратегические баллистические ракеты не только на среднем и конечном, но и на восходящем участке траектории полета ракет.

- В этом случае противоракеты смогут поражать российские и китайские баллистические ракеты до момента разведения боевых блоков, - подчеркнул генерал.