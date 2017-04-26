Генштаб РФ допустил возможность скрытного ядерного удара со стороны США

Размещение систем противоракетной обороны (ПРО) США в Европе дает возможность Вашингтону для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Викто-Познихир.

Он отметил, что наращивание Штатами потенциала ПРО заставляет другие государства принимать ответные меры и тем самым стимулирует гонку вооружений. Действия Вашингтона нарушают равновесие стратегических вооружений и создают сложности для переговоров по ядерному разоружению, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Минобороны, к 2022 году США могут обогнать Россию по количестве межконтинентальных баллистических ракет. «Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», - цитирует агентство генерала.