Генштаб РФ допустил возможность скрытного ядерного удара со стороны США

Размещение систем противоракетной обороны (ПРО) США в Европе дает возможность Вашингтону для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Викто-Познихир.

Он отметил, что наращивание Штатами потенциала ПРО заставляет другие государства принимать ответные меры и тем самым стимулирует гонку вооружений. Действия Вашингтона нарушают равновесие стратегических вооружений и создают сложности для переговоров по ядерному разоружению, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Минобороны, к 2022 году США могут обогнать Россию по количестве межконтинентальных баллистических ракет. «Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», - цитирует агентство генерала.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: вооружение
Следующая новость Во Франции нашли заброшенный автосалон LADA

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО