Генштаб РФ допустил возможность скрытного ядерного удара со стороны США
Размещение систем противоракетной обороны (ПРО) США в Европе дает возможность Вашингтону для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Викто-Познихир.
Он отметил, что наращивание Штатами потенциала ПРО заставляет другие государства принимать ответные меры и тем самым стимулирует гонку вооружений. Действия Вашингтона нарушают равновесие стратегических вооружений и создают сложности для переговоров по ядерному разоружению, сообщает РИА «Новости».
Согласно данным Минобороны, к 2022 году США могут обогнать Россию по количестве межконтинентальных баллистических ракет. «Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», - цитирует агентство генерала.
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