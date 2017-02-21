Генсек ООН выразил соболезнования РФ в связи со смертью Чуркина
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования России в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
Он отметил, что был шокирован известием о скоропостижной кончине Чуркина, назвав его уникальным дипломатом.
Гутерриш также рассказал, что Чуркин был сильным оратором и очень остроумным человеком, у него было много интересов и талантов.
Генсек подчеркнул, что ему будет не хватать проницательности Чуркина, навыков и дружбы.
20 февраля постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Причиной смерти постпреда стал сердечный приступ. Чуркин находился в здании Российского диппредставительства на Манхэттене, когда ему стало плохо из-за «проблемы с сердцем», сообщает агентство Nation news.
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